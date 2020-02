De Vido le apuntó a Alberto Fernández

El ex ministro se manifestó en Twitter.

El presidente de la nación aclaró hace algunos días que en su gobierno “no hay, ni habrá” presos políticos. Estas declaraciones llegaron al oído del ex ministro de Planificación Federal de la gestión de Cristina Kirchner, Julio De Vido. El dirigente está cumpliendo con prisión domiciliaria y mediante Twitter salió a criticar a Alberto Fernández por estos dichos.

El Intransigente informó que a través de su cuenta de Twitter y mientras continúan con prisión domiciliaria, el íntimo amigo de Néstor Kichner comentó: “Lamento molestar al presidente Fernández con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez, el tema lo instaló su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero”. “Creo que está nombrado por decreto”, agregó, con ironía.

“La opinión de Jorge Ferraresi, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Eduardo De Pedro, Elizabeth Gómez Alcorta, Axel Kicillof y Teresa García, entre otros, ¿también le molestaron? De ser así, debiera analizar sus relaciones políticas con el oficialismo, ¿o no son oficialistas?”, agregó el arquitecto, con más sarcasmo y mencionando a dirigentes que sí afirmaron que hay “presos políticos”.

Para concluir sus mensajes, pidió que Cafiero “guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal”, y le recomendó al mandatario nacional que “lea la investigación del (juez Alejo) Ramos Padilla“. “Usted es penalista y entenderá rápidamente que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, lawfare le llaman”, concluyó.

Las declaraciones a las que se refiere De Vido son de hace algunos días, Cuando Fernández manifestó: ” “Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Técnicamente, estos son los que no tienen causa y que están a disposición del Poder Ejecutivo, y yo no tengo a nadie”. Además, el jefe de estado reiteró su postura de calificar los hechos como “detenciones arbitrarias”.

