El ministro de Salud habló sobre el aborto

Ginés González García dijo que "quieren tratar bien el tema".

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Alberto Fernández se mostró a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El ministro de Salud, Ginés González García, brindó una entrevista y toco el tema del aborto. En esa nota, el funcionario aseguró que se trabaja para “las que quieren abortar y las deseen tener el pibe”.

En diálogo con el programa Tarde pero Temprano, de Radio Rivadavia, el ministro comentó: “Si el aborto fuese legal sería más seguro y barato. Esto se debe a que bajaría la cantidad de internaciones que se dan luego de la realización de intervenciones clandestinas. A su vez explicó: “Queremos que la elección sea libre tanto de la que quiera como de la que no quiera”.

Al referirse a las personas que quisieran continuar con el embarazo, González García explicó: “Si quieren seguir con el embarazo vamos a hacer un sistema de protección. Los ministerios estamos trabajando muy fuerte para que esa mamá se sienta segura y que lo económico no sea el causal de una decisión (de aborto)”, aseguró el ministro de Salud.

El titular de la cartera de Salud nacional también comentó que en pocas semanas se relanzará el plan Remediar. Este es un programa que consiste en la provisión gratuita de medicamentos en los centros sanitario de todo el país. También aseguró: “Vamos a hacer una política de buen uso de los medicamentos, ya que en la Argentina hay un uso irracional y eso es peligroso”.

En conversación radial con el periodista Oscar González Oro, el ministro también hizo un repaso de cómo recibió el ministerio al comienzo de la nueva gestión. “A mi no me gusta hablar para atrás, pero lo encontré muy mal. Un ministerio que estaba muy caído en todas sus partes. El sistema está frágil y uno tiene que intentar que no se deteriore más” aseguró Ginés.

