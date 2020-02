Una jornada de muchas visitas en Casa Rosada

Los pasillos del edificio tuvieron diversos movimientos.

Esta semana, los pasillos de la Casa Rosada tuvieron mucho movimiento y esto continuará en las siguientes jornadas. El primero en asistir fue el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano. Luego hubo una visita que sorprendió a todos. El presidente, Alberto Fernández recibió a Zulemita Menem, hija del ex mandatario y al ex secretario, Alberto Kohan.

La ronda de encuentros comenzó este miércoles a las 11:30, con una reunión entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el secretario general del Gremio de los Camioneros, quien luego mantuvo un encuentro con Fernández. Si bien el motivo de la presencia de Moyano en Balcarce 50 era para reunirse con De Pedro, el sindicalista luego fue recibido por el presidente, según confirmaron fuentes oficiales.

Por la tarde, De Pedro recibió al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Según indicó el jefe comunal en las redes sociales fue para lograr “una coordinación efectiva” con el ministerio del Interior y avanzar en “una gestión federal”. Además, “Pepe” Scioli, se entrevistó con el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.

La hija de Menem visitó la Casa Rosada

Por último, el Presidente recibió en su despacho a Zulemita Menem, hija del ex mandatario Carlos Menem, y al ex secretario Alberto Kohan, que visitaron la Casa Rosada. También estuvieron junto a Julio Vitobello. Esto se dio luego de que la mujer visitara el museo. Ella explicó que quiere donar algunas pertenencias de su padre para que sean exhibidas. El ex jefe de gabinete se mostró muy contento por este encuentro.

Luego de este encuentro, Zulemita expresó: “Como argentina estoy muy entusiasmada con este Gobierno. Confío en la experiencia que tiene Alberto Fernández. El hace 40 años que tiene a la política en sus espaldas, es realmente muy interesante para nuestro país”. Además, la hija de Menem consideró: “Hoy no hay presos políticos en nuestra nación”.

Fuente: NA

Share this: Twitter

Facebook