Carla Vizzotti ratificó la voluntad de “vacunar a la mayor cantidad de gente”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, adelantó que en abril estarían llegando las vacunas provenientes de AstraZeneca. Estas dosis se suman a las que se están aplicando en Argentina en el marco del Plan Operativo de Vacunación. La funcionaria nacional ratificó la voluntad de “vacunar a la mayor cantidad de gente” posible antes que llegue la segunda ola.

“Estamos tratando que vengan más vacunas lo antes posible porque si logramos vacunar a la mayor cantidad de personas en riesgo de morir; con una dosis, esto tendría impacto directo en la baja de la mortalidad”, expresó Carla Vizzotti en diálogo con C5N. Por otro lado, aseguró que en abril llegarán las dosis de AstraZeneca aunque dejó claro que aún no se sabe cuántas.

Siguiendo con sus declaraciones, explicó la posibilidad de diferir la aplicación de la vacuna más allá de los 21 días mínimos que existen. Esto es algo que quedó demostrado en Reino Unido donde se pospuso hasta septiembre la inmunización con la segunda dosis. La titular de la cartera sanitaria dijo que así “se generó una baja en los niveles de mortalidad” por el virus.

El lunes se reunirá con los expertos y el jueves será el turno de la comisión nacional. Al mismo tiempo reconoció que la pandemia generó una situación tan dinámica que día a día se están analizando las situaciones que se generan. En este marco, reiteró que no se alienta el turismo y que las fronteras están cerradas. Por otro lado, dejó en claro que las cantidades de dosis que llegan al país no se conocen hasta que no están embarcadas.

“Nosotros vamos a saber cuántas dosis han podido embarcar cuando cierran la puerta del avión y el avión sale. Por eso informamos cuando tenemos la certeza de la cantidad”, agregó. Por último, se refirió a la realización de las PASO 2021. “Cualquier decisión que se tome teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que genera la pandemia, será la adecuada”, declaró Carla Vizzotti.