INDEC: casi el 10% de la población argentina vive en hogares precarios

Este martes 11 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El informe detalla una serie de indicadores sociales que hacen referencia al segundo semestre del 2020. En un principio el organismo nacional enuncia que casi el 10% de la población argentina vive en hogares precarios.

El programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales de la INDEC notificó sus nuevos datos. Los mismos buscan caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica, dando a conocer características demográficas básicas, producción social de bienes y servicios y la participación de los hogares. Cabe destacar que los resultados están altamente relacionados con el impacto de la pandemia.

Las cifras publicadas develan una serie de factores críticos en los que viven los argentinos y argentinos a lo largo y a lo ancho del país. En un principio se detalló que casi 238.000 familias viven en una situación de “hacinamiento crítico”, lo que significa un 2,8% del total de hogares. También, se ha precisado que en los 31 aglomerados urbanos más poblados hay 28.551.490 personas, viviendo en 9.254.183 hogares

Hay una serie de datos alarmantes que hacen fuerte eco en este contexto de emergencia sanitaria. El INDEC ha llegado a detallar que el 10,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente uno de los suministros básicos. Recordemos, que una de las principales acciones para prevenir contagios del coronavirus es la higiene. Además, y no menos importante, el 33,8% no dispone de gas de red y el 31,2% carece de conexión a las redes cloacales.

Siguiendo esta línea, el informe da como dato relevan que del total un 13,7% de los hogares no presenta condiciones de saneamiento adecuadas. Además, el 6,4% de los hogares no posee baño con descarga de agua, que abarca al 8,5% de las personas incluidas en el informe. A partir de esto, se llega a develar que casi el 30% de las personas de estos aglomerados carece de acceso a los servicios básicos.