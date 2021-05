Alberto Fernández: “A Fase 1 no se vuelve”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la situación epidemiológica que se vive en el país en el marco del Covid-19. Sobre esto, explicó que van a seguir las restricciones más allá de este viernes pero que “a la Fase 1 no se vuelve”. El mandatario les pidió a las autoridades de cada jurisdicción que vuelvan a poner los controles ante un cierto relajamiento de la población frente a las medidas sanitarias.

“Me parece que, en estos términos, debemos seguir con las restricciones. Algo que no he querido es restringir la circulación, pero no hay otro modo de resolver el tema que no sea éste”, expresó Alberto Fernández. Con respecto al Covid-19 sostuvo que “todos estamos cansados, angustiados, pero es lo que toca vivir y lo que más queremos es vivir y dejar de hacer política por la pandemia”.

En declaraciones con la prensa agregó: “Hay una pandemia, un virus que nos contagia y nos mata. Nos tiene que doler el número de 500 personas muertas en un día y tenemos que llamar a la reflexión porque no nos estamos cuidando”. El jefe de Estado recordó que la semana pasada, durante su gira europea en París; se fue “caminando desde el hotel a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel” y no encontró un bar donde comprar café.

Al ser consultado por las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta comentó: “Siempre digo lo mismo. Le dijo a Horacio que, si en el colegio no se contagian, si en los restaurantes, los bares y cines no se contagian, ¿dónde se contagian?”. En esta línea, lamentó el tiempo que perdió la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba en adherirse a las restricciones tomadas por el Gobierno nacional para prevenir el Covid-19.

Sobre las nuevas restricciones, Alberto Fernández dijo: “Acababa de salir del Covid y hablé con los infectólogos. Todos me decían que habíamos adquirido un ritmo con el que íbamos a llegar a 40 mil contagios diarios. Durante días no dormí pensando en eso y tuvimos uno de los días 29 mil y salí decidido a decir que se cortaban las clases presenciales y la circulación desde las 8 de la noche”.