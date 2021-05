Alberto Fernández sobre las acusaciones de Patricia Bullrich: “Es una difamación imperdonable”

En el marco de las polémicas que se han desatado en torno a las vacunas de Pfizer, el presidente Alberto Fernández ha apuntado directamente contra Patricia Bullrich. Días atrás la presidenta del pro había acusado al exministro de Salud Ginés González García de pedir sobornos por la compra de vacunas, y el laboratorio ha desmentido el hecho. Antes esto el mandatario nacional expresó que esto “es una difamación imperdonable”.

“Lo que dice es falso; nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que haya un intermediario para vendernos vacunas”, aseguró el presidente el diálogo con Radio 10. Patricia Bullrich acusó al Gobierno nacional de pedir sobornos por las vacunas en un programa de televisión el domingo. Luego de 12 horas la empresa norteamericana emitió un claro comunicado desmintiendo lo dicho.

Pfizer detalló que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” . Además, agregaron que la venta de vacunas “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes”. Ante esto Alberto Fernández y Ginés González García salieron a responder a las acusaciones. Por su parte el presidente anuncio que irá personalmente a presentar una denuncia penal contra Patricia Bullrich y aseguró: “no voy a utilizar los abogados del Estado”.

Las declaraciones de Alberto Fernández

“Esto no se aguanta más”, expresó Alberto Fernández ante esta situación. “Esta lógica política no se aguanta más. No se puede tolerar. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente esperanzada en que le llegue la vacuna, y que me acusen de estar haciendo negocios personales no se lo perdono a nadie”, aseguró en este marco.

“Que no mientan, lamentablemente se cruzó con uno que le dijo ‘vas a parar de mentir’, y ese soy yo”, sentenció el presidente. Según informó, en el caso de ganar el juicio contra la presidenta del PRO donará el dinero para el Instituto Malbrán. Por último, agregó firmemente: “No soy de los que me callo frente a las cosas, porque el que calla otorga”.