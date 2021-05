Alberto Fernández sobre el aislamiento estricto: “Se va a poder ordenar el sistema sanitario”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió al aislamiento estricto por el Covid-19 que finalizará el próximo domingo 30 de mayo. “Sobre estos nueve días que están transcurriendo de este encierro un poco más fuerte vamos a ver los resultados en unos días. Pero definitivamente creo que van a bajar los casos y se va a poder ordenar el sistema sanitario”, expresó el mandatario.

“Podemos seguir poniendo camas de terapia intensiva, pero no tenemos más médicos que las atiendan. Debemos parar los contagios para que puedan atender, no para que tengan camas”, explicó Alberto Fernández. Este viernes se cumple el séptimo día del período de aislamiento estricto que rige desde el último sábado y que vence el próximo domingo. A partir del lunes 31 se volverá a las restricciones anteriores, en función del “semáforo epidemiológico”.

A través del DNU, el Gobierno nacional dispuso que el fin de semana del 5 y 6 de junio se retomará el aislamiento estricto. El mismo cuenta con la prohibición de circulación desde las 18 horas de cada día exceptuando a los trabajadores esenciales. El jefe de Estado, en una entrevista con el conductor de radio, Pedro Rosemblat, insistió en las necesidades de reforzar los cuidados personales.

Sobre la negociación con Pfizer, Alberto Fernández afirmó que “nunca se interrumpió”. Asimismo, sostuvo que es un delirio especular con que la Argentina no quiere adquirir las inyecciones contra el Covid-19 por cuestiones ideológicas. “No estoy conforme con la vacunación, pero nos va mejor que al resto. Tenemos mucha gente para vacunar y aún así hemos logrado avanzar”, agregó.

“¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones del laboratorio me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros. La vacuna Pfizer es muy buena, como la Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm”, finalizó.