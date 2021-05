Nicolás Trotta: “Hay que continuar con el modelo educativo en el marco de la no presencialidad”

El ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trotta, se refirió a la situación escolar a partir del lunes cuando finalice el aislamiento estricto. “La semana que viene en lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada. Pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con el modelo educativo en el marco de la no presencialidad”, expresó.

Hay que recordar que, a partir del lunes próximo, se retomarán las medidas que rigieron desde el 1 al 21 de mayo. Las mismas comprenden la suspensión total de la presencialidad educativa en aquellos distritos que se encuentren en situación crítica por el Covid-19. En este marco, Nicolás Trotta agregó que la no presencialidad debería ser tema resuelto con estos indicadores si prima el cumplimiento no selectivo de la norma.

“Porque los indicadores son contundentes y tenemos que esperar que el impacto de este esfuerzo de estos últimos días se vea en las variables epidemiológicas”, remarcó. Mientras tanto, el Gobierno porteño postergó para este viernes la definición respecto a la vuelta a las aulas de los alumnos en la ciudad de Buenos Aires. Durante esta semana se adhirieron a las restricciones implementadas por Nación.

Sobre esto, Nicolás Trotta dijo: “Es una decisión que implicaría para Rodríguez Larreta escuchar mucho más a los epidemiológicos y a los sanitaristas que a los encuestadores. Gobernar en la ciudad no es alumbrado; barrido y limpieza, sino también, colaborar en registrar una pandemia para cuidar a los porteños y a los argentinos. No se comprende por qué no se sostuvo la educación a distancia”.

¿Qué dijo Nicolás Trotta de la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno?

“Nosotros somos promotores de la presencialidad”, reafirmó el ministro de Educación. Asimismo, pidió responsabilidad y asumir el costo frente a ciertos sectores que quieren presencialidad sin asumir las variables epidemiológicas. En cuanto a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno; explicó: “Estamos conversando con distintas jurisdicciones y viendo las variables sanitarias y epidemiológicas”.