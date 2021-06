Vacuna contra el coronavirus: ¿cuál es el tiempo máximo para dar la segunda dosis?

La presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Cahn, informó cuál es el tiempo máximo para dar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. “En todas las vacunas, la protección se brinda a partir de la primera dosis y lo que hace la segunda es extenderla en el tiempo. Nosotros decimos que los esquemas de vacunación no se reinician, es importante respetar el mínimo entre las dosis, pero no hay un máximo”, aclaró.

“Se estima que entre los 14 y 21 días después aplicada la primera dosis de la vacuna el organismo ya genera una respuesta inmunológica”, detalló. La misma permite protección frente a formas graves de la enfermedad por Covid-19. Este tiempo es el mismo independientemente de la vacuna contra el coronavirus que se aplique. “La duración de esta protección es una respuesta que todavía no tenemos”, remarcó Florencia Cahn.

La doctora también despejó dudas y dijo que no es conveniente medirse los anticuerpos luego de vacunarse. “Primero porque no sabemos aún en qué corte los anticuerpos son protectivos. Pero además porque la interpretación de estos puede traer dos escenarios que están mal: el primero, si aparecen muchos anticuerpos puede hacer que la persona relaje los cuidados. El segundo es que, si aparecen pocos, la persona puede deprimirse pensando que la vacuna no sirvió”, explicó.

Por otro lado, Florencia Cahn se refirió a la posibilidad de combinar los distintos tipos de la vacuna contra el coronavirus. “En el mundo se están haciendo estudios de intercambiabilidad y de hecho en algunos países lo están permitiendo. Hay estudios que combinan la de AstraZeneca con Pfizer que son de diferente tipo. No obstante, en Argentina no hay ningún estudio en curso de este tipo y hoy no está contemplado dentro de la estrategia de vacunación”, reveló.

Por otro lado, la profesional destacó que ninguna vacuna está contraindicada para personas gestantes y en períodos de lactancia. Además, al ser consultada sobre las nuevas variantes dijo que hasta el momento las inyecciones han demostrado tener eficacia. “Puede ser que las variantes de preocupación tengan mutaciones mayores y entonces haya que vacunarse todos los años como pasa con la gripe”, finalizó.