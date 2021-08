Alberto Fernández sobre la polémica foto en Olivos: “Lamento que haya ocurrido”

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la polémica foto de una reunión social en plena pandemia en la quinta de Olivos. “Nada debo ocultar de mi vida persona. Así se conoció el listado de gente que ingresó. En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de Fabiola, ella convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido”, explicó el mandatario.

Al hablar del tema, Alberto Fernández realizó una comparación entre el gobierno de Cambiemos y el actual Frente de Todos. “La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos representan a los acreedores y nosotros al pueblo”, destacó. Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la puesta en marcha de la Ley de Zonas Frías que beneficia a la tarifa de gas en distintos puntos del país.

“Nosotros somos distintos, reconocemos el error, pero esto no nos va a hacer distraer de los temas que verdaderamente importan; porque estos no son temas que le importan a la gente. Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta. Nunca quise dejar de dar la cara cuando debía dar la cara ni esconderme detrás de nadie cuando debía dar la cara yo”, remarcó el jefe de Estado.

Sobre la nueva normativa que anunciaron, destacó que la ley de tarifas de gas diferenciadas tiene el propósito de buscar igualdad entre los argentinos. En este marco, recordó que una norma similar votada por el Congreso Nacional fue “vetada” por el entonces presidente Mauricio Macri. “Seguramente le importaba cómo seguía el negocio de sus amigos”, criticó en conferencia.

Por último, Alberto Fernández reconoció que el Gobierno nacional “no hizo ninguna distinción política” a la hora de sumar provincias opositoras como Mendoza a la Ley de Zonas Frías. “No hemos hecho ninguna distinción política. Mi problema no es el gobernador, sino los mendocinos, yo quiero que vivan mejor”, indicó. En las próximas facturas que reciban los 4 millones de hogares ya tendrán el descuento, gracias a la Ley 27.637.