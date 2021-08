Cristina Fernández de Kirchner: “Pusimos la cara y el cuerpo y nos vienen a dar lecciones de República”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó de un acto en Avellaneda, donde se entregó la vivienda número 20 mil de esta gestión. En este marco, denunció la “cacería de opositores” que se realizó durante el anterior gobierno. “Ninguno se fue para eludir la justicia, todos pusimos la cara y el cuerpo y nos vienen a dar lecciones de República”, sentenció.

Al momento de exponer, Cristina Fernández de Kirchner recordó la cena del expresidente Mauricio Macri en Olivos con la extitular del FMI, Christine Lagarde. Sobre esto aseguró que “fue de 45.000 millones de dólares” e ironizó en relación a “otras cenas que habrán salido más baratas”. Asimismo, le dijo al presidente, Alberto Fernández, que ponga orden y no se ponga nervioso.

“Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas. Pero los que son macristas o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones, pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente y esto debe cambiar en la República Argentina”, agregó la vicepresidenta aludiendo a la persecución judicial.

Siguiendo con la crítica al gobierno de Mauricio Macri dijo: “Se magnifican para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaría acá y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores”.

Por último, Cristina Fernández de Kirchner recordó la movilización que se gestó en Comodoro Py cuando fue a declarar ante la Justicia. “Comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban? ¿Y hoy me vienen a hablar de la República? ¿Y aquella qué era?, concluyó.