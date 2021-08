Coronavirus en Argentina: ¿ya hay circulación comunitaria de la variante Delta?

En las últimas semanas, la situación epidemiológica mejoró considerablemente en todo el país. Esto se debe a que la campaña de vacunación se ha acelerado y esto bajó los índices de contagios. Igualmente, todavía está la preocupación en torno al coronavirus en Argentina. Esto se debe a que todavía hay muchas chances de que la variante Delta tenga circulación comunitaria y otra vez la curva se eleve.

El Intransigente destacó que el Ministerio de Salud informó que hasta el momento, “hay 174 casos con variante Delta secuenciada (viajeros, relacionadas con viajeros y 5 casos sin nexo), más 21 casos de contactos estrechos COVID positivos de casos confirmados de variante Delta”. Sin embargo, esto no quiere decir que haya circulación comunitaria en el país.

A pesar de que ya hubo 5 casos en la Ciudad de Buenos Aires de la variante Delta que no están relacionados con ningún viajero, esto no implica la circulación comunitaria. «Lo que implica la detección de estos casos es que existen cadenas de transmisión local, pero todavía no se habla de circulación comunitaria porque este es un concepto que define el Ministerio de Salud de la Nación teniendo en cuenta varios factores», explicó la viróloga Carolina Torres, integrante de Proyecto PAIS.

Por eso, la viróloga explicó que, «a nivel país, entre los nuevos casos, hay predominancia de la variante Gamma (identificada por primera vez en Manaos), excepto en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde hay una prevalencia pareja entre Gamma y la variante definida por la Organización Mundial de la Salud como de interés Lambda (conocida como Andina)».

Sin embargo, la propagación de la variante Delta podría implicar un cambio de paradigma en la curva de contagios de coronavirus en Argentina. «A nivel mundial tuvo un comportamiento similar en los países donde ingresó. Lo que ocurrió fue entre dos y cuatro semanas de detecciones esporádicas y a partir de que llegó a ser entre el 1 y el 5 por ciento de las detecciones, al mes superó el 50% y en seis a ocho semanas se convirtió en el 90% de los nuevos casos», precisó Carolina Torres.