¿Cuáles son las medidas que el Gobierno nacional analiza para aumentar la presencialidad en las escuelas?

Este lunes el ministro de Educación Nicolás Trotta mantuvo una reunión con una serie de especialistas con los cuales se han revisado los protocolos de seguridad. Frente a esto, desde el Gobierno nacional ha mencionado cuáles podrían llegar a ser las nuevas medidas para aumentar la presencialidad en las escuelas. Es así que una de ellas ha sido la posibilidad de reducir el distanciamiento social entre alumnos.

Luego del encuentro entre los funcionarios del Gobierno nacional y los especialistas se llegó a los conceptos de “distanciamiento óptimo” y “distanciamiento admisible”. Hasta el momento no se han dado detalles sobre el alcance de cada uno, pero esto serviría como un acercamiento a lo que podrían ser la propuesta. Aunque no se precisó de cuántos centímetros sería esa reducción. Los protocolos que se han estado trabajando no solo incluyen este punto, sino que se ha previsto incluir nuevos espacios dentro de las escuelas.

En este marco, se informó que al llegar a un resultado de protocolo se deberá someter al mismo a una validación por parte del Consejo Federal de Educación. En la próxima sesión, se procederá a votar y analizar los alcances del mismo. Cabe mencionar en este marco, que el desarrollo de un nuevo instrumento legal responde a las intenciones de Nicolás Trotta de “intensificar la presencialidad”.

Nicolas Trotta sobre las posibles medidas del Gobierno nacional

Frente a la posible emisión de nuevos protocolos del Gobierno nacional, el ministro de Educación Nicolás Trotta dialogó con los medios locales y brindo algunos detalles. “Hemos convocado a especialistas para poder evaluar lo que han sido estas semanas luego de la última reunión que mantuvimos”, precisó. Es por esto, que luego del análisis procederán a ver hacia donde ir.

“La realidad epidemiológica está mostrando una fuerte mejora en los últimos meses”, destacó el ministro. Según expresó: “Eso se debe al proceso de vacunación que está transitando la sociedad. Es por eso que a partir de allí hemos escuchado a los especialistas y analizamos la evidencia para poder adoptar una decisión”.