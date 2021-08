El Gobierno nacional define el protocolo para la vuelta del público a las canchas

El Gobierno nacional define el protocolo para la vuelta del público a la cancha. La prueba piloto será el próximo 9 de septiembre, en el partido entre Argentina y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho encuentro contará con un 30% de aforo y se deberán dejar “dos o tres asientos libres entre las personas”. Además, habrá que utilizar barbijo en todo momento para evitar contagios.

“Es un primer paso para que no solamente vuelva el público a los espectáculos deportivos, no solamente al fútbol; sino a todos los espectáculos masivos”, informó el ministro de Turismo y Deportes del Gobierno nacional, Matías Lammens. Luego de la noticia, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se optó por el silencio total, sin manifestaciones públicas del presidente, Claudio Tapia.

La línea de la AFA será mantenerse callados hasta que se firme el DNU que revierta la situación actual sin gente en las tribunas. Por su parte, el presidente de Lanús, Nicolás Russo y el de Boca, Amor Ameal, coincidieron en lo “imposible” de solicitar una prueba PCR para ir al estadio. “El hisopado sale 6 mil pesos en un privado, es complicado. No sabemos todavía nada del protocolo”, expresó el dirigente xeneize.

“Lo del PCR no veo muy fácil para implementarlo en un partido común. Una cosa es el público que va a ver a la Selección que no es el habitual”, consideró Nicolás Russo. Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, adelantó que por el momento no está definido el pedido de test negativo para entrar a los estadios; como tampoco el certificado de vacunación contra el Covid-19.

Sobre esto, la ministra explicó: “Cuando tengamos la definición para informarle a la población, se comunicará. Todavía no están definidos los requisitos y estamos trabajando en eso, pero como es el 9 de septiembre, se anunció para empezar a trabajar en el protocolo”. Estas medidas del Gobierno nacional se dan gracias al avance de la campaña de vacunación a lo largo y ancho del país.