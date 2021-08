Gobierno nacional: ¿desde cuándo se intensificará la presencialidad en las escuelas?

Desde el Gobierno nacional y el Ministerio de Educación informaron desde cuándo se intensificará la presencialidad en las escuelas. Ante esto, el encargado de la Cartera educativa, Nicolas Trotta confirmó que a partir del 1 de septiembre se procederá a modificar los protocolos de seguridad. De esta manera, se dará lugar a que más alumnos puedan concurrir a las escuelas de manera simultánea.

“Estamos avanzando en la intensificación de la presencialidad”, informó Nicolás Trotta al comienzo de esta semana. En estos días se han realizado diversas reuniones con la finalidad de consensuar un regreso seguro a las aulas. Consejo Asesor para el Regreso a las Clases Presenciales del Gobierno nacional se encuentra trabajando los procedimientos a aplicarse en los próximos días.

“Estamos evaluando distintas modificaciones para intensificar el regreso a la presencialidad”, expresó en diálogo con los medios. “Estuvimos reunidos con los expertos analizando los protocolos a partir de lo que ha sido la mejora de los indicadores sanitarios”, contó. Además, agregó: “Estas mejoras nos dan la posibilidad de actualizar las medidas para permitir intensificar la presencialidad en las aulas con responsabilidad”.

El encuentro entre el Gobierno nacional y especialistas

El pasado lunes, tras el encuentro entre los funcionarios del Gobierno nacional y los especialistas se llegó a los conceptos de “distanciamiento óptimo” y “distanciamiento admisible”. Hasta el momento no se han dado detalles sobre el alcance de cada uno, pero esto serviría como un acercamiento a lo que podrían ser la propuesta. Aunque no se precisó de cuántos centímetros sería esa reducción. Los protocolos que se han estado trabajando no solo incluyen este punto, sino que se ha previsto incluir nuevos espacios dentro de las escuelas.

En este marco, se informó que al llegar a un resultado de protocolo se deberá someter al mismo a una validación por parte del Consejo Federal de Educación. En la próxima sesión, se procederá a votar y analizar los alcances del mismo. Cabe mencionar en este marco, que el desarrollo de un nuevo instrumento legal responde a las intenciones de Nicolás Trotta de “intensificar la presencialidad”.