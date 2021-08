Alberto Fernández sobre las PASO: “Hay dos modelos de país en pugna”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un encuentro del Frente de Todos de cara a las próximas PASO 2021. En este marco, dijo que “hay dos modelos de país en pugna”. Asimismo, comparó en reiteradas oportunidades las acciones de su Gobierno con lo realizado durante los cuatro años anteriores por la gestión de Cambiemos, encabezada por el expresidente Mauricio Macri.

A través de un acto partidario en Tecnópolis del que participaron gobernadores y precandidatos, Alberto Fernández dedicó su mensaje a los dirigentes del FT. “En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante porque tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos. Ahora si vamos a poder hacer lo que soñamos porque llegó el momento del crecimiento”, expresó.

“Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador. Y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos”, agregó. Además, de cara a las PASO, advirtió que si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es prioridad”.

Sobre el futuro electoral

Sobre la situación electoral continuó: “Es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de las sirenas de los que maltrataron la educación; la ciencia y la tecnología. Los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo”. Durante su discurso, el jefe de Estado dijo: “Hay que salir con la fuerza militante de siempre para generar una explosión de confianza en los argentinos”.

“Ya empezó un tiempo distinto. Ya cruzamos la puerta de salida (de la pandemia). Ahora tenemos que elegir el camino que vamos a tomar, nosotros (FT), queremos hacer honor al esfuerzo que hicimos en preservar la vida de los argentinos; el empleo, la producción y ahora hacer despegar a la Argentina. Somos un movimiento que salió a la calle a defender a los que no tenían voz”, concluyó Alberto Fernández.