El Gobierno de la Nación está viviendo momentos críticos en cuanto a la alianza que está en el poder. Luego de la derrota en las PASO 2021, varios de los ministros presentaron su renuncia y empezaron a llover las críticas contra Alberto Fernández. En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y se expresó “sinceramente”. La vicepresidenta arremetió contra el entorno presidencial.

El Intransigente informó que por medio de un comunicado que publicó en su página web y difundió en sus redes sociales, Cristina comenzó diciendo: “Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez”. Y se refirió a que recuerda que el año pasado mencionaba que había funcionarios y funcionarias que “no funcionaban”. Y siguió: “Necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legislador y sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Además, sentenció: “No soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa)” y afirmó que durante este año tuvo 19 reuniones de trabajo con el Presidente de la Nación, en donde, en 18 oportunidades sostuvo que le planteó lo que para ella “constituía una delicada situación social” y que se traducía en: “atraso salarial, descontrol de precios y falta de trabajo”. Y agregó: “Siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno”.

Luego, Cristina Fernández de Kirchner siguió: “También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que impactaba negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en la sociedad”, y agregó que eso iba a traer “consecuencias electorales”. E insistió: “No lo dije una vez, me cansé de decirlo”. En cambio, según Cristina dice, la respuesta siempre era que estaba “equivocada” y que, de acuerdo a las encuestas “iban a ganar muy bien”.

También aprovechó a referirse a aquellos que la denominan “antiperonista”: “Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar”. Y se refirió a las elecciones del domingo: “El peronismo sufrió una derrota electoral sin precedentes” y señaló: “Con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra”.