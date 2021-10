Juntos por el Cambio no dio quórum y fracasó la ley de etiquetado

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados no asistió hoy a la sesión especial convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir la ley de etiquetado frontal. De este modo, fracasó el intento de sesionar del Frente de Todos, que reunió 122 diputados para alcanzar el quórum reglamentario. Este llamado, pretendió tratar los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos podría perder estado parlamentario a fin de año.



Por estas razones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión poco antes de las 12 y pasó a tomar lista de cada uno de los presentes en el recinto. Por otro lado, para llegar al número mencionado de diputados, el Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, contó con los propios representantes de las provincias del norte del ese espacio, y sumó a los dos diputados de la Izquierda Socialista, 1 del Frente Progresista de Santa Fe y dos de Unidad y Equidad.



Además, se dio el lujo de sumar a dos diputados radicales por Mendoza, Claudia Najul y Federico Zamarbide. Respecto a ello, según fuentes cercanas a Juntos por el Cambio “se cortaron solos” en respaldo del tratamiento de leyes vinculadas a beneficios para la vitivinicultura incluidos en la sesión. Por otro lado, antes de dar fin a la sesión, Massa pidió disculpas a integrantes de organizaciones de la sociedad civil presentes en los palcos para escuchar el debate porque “desgraciadamente la ley no pudo ser tratada”, a instancias del arco opositor que no dio quórum.



Mas detalles de la ley que no fue tratada

Esta sesión, convocada para las 11:00hs había sido solicitada por la bancada del Frente de Todos, que encabeza Máximo Kirchner. En ella, aseguraron debatir un conjunto de iniciativas consensuadas con la mayoría de los bloques después de tres meses sin deliberar, debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios. El temario de la convocatoria impulsada por el oficialismo incluía, políticas transversales para las personas en situación de calle.



Al término de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, Mario Raúl Negri había anticipado que ese espacio junto con otras bancadas no bajaría al recinto. Además, afirmaron que no estaban de acuerdo con la forma en que el oficialismo había realizado la convocatoria. En conclusión dijo que a las 13.30 se realizaría una nueva reunión con los jefes de bloques para intentar ampliar el temario de la sesión.