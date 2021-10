Alberto Fernández dijo que Néstor Kirchner le dio al pueblo argentino una vida mejor. Asimismo, el Presidente de la Nación recordó, en otro aniversario de su partida, al exmandatario fallecido y elogió el vínculo que los unía: “sembró en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de diálogo para hacer política”, rememoró. Además, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, afirmó que “su recuerdo nos guía y nos convoca”.



Según la información brindada por TELAM, Alberto Fernández consideró que “Néstor fue políticamente incorrecto” y dijo: “Sembró en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de diálogo para hacer política y la necesidad de cambiar el mundo sin perder la racionalidad. Solo me queda decir cuánto lo extraño”. “Tuve la enorme suerte de haber sido su jefe de Gabinete y de campaña. Fui uno de los primeros que lo acompañó cuando él soñaba con gobernar el país”, recordó.







Al describir al expresidente fallecido, señaló: “Néstor fue políticamente incorrecto. Era el hombre que hacía lo que la política no esperaba que se hiciera. Tenía una osadía maravillosa, pero no era un osado irresponsable, sino que tenía la osadía de alguien que sabe cómo funciona el mundo. Por eso no era tanto alguien utópico, sino que era alguien racional y profundamente realista”. “Y como conocía esa realidad, siempre quería cambiar esa realidad sin locuras, con seriedad”, agregó.



En esa línea, continuó: “He aprendido mucho a su lado y he tenido el enorme privilegio de acompañarlo cada día durante su presidencia”. “Todo lo que dejó no fue en vano. Cada día pasa, su ausencia se nota más porque fue un político que se ponía firma con los que debía ponerse firme y muy humano con los que necesitaban humanidad. Fue un hombre de diálogo y un hombre estricto con el manejo de la economía y por eso fueron los únicos cinco años consecutivos en los que la Argentina tuvo superávit fiscal, comercial y crecimiento”, apuntó.

La tristeza del mandatario

El jefe de Estado recordó qué hizo apenas se enteró del fallecimiento de Kirchner. “Aquel día que partió fue un día francamente muy triste para mí, quedé muy desconcertado. Recuerdo que agarré el auto, di vuelta por la avenida Libertador que estaba vacía porque era un día de censo, iba del centro a Martínez y volvía. Lo hice dos o tres veces tratando de buscar una explicación de qué era lo que había pasado. Eran las 8 de la mañana”, apuntó.



Por otro lado dijo que con “Con Néstor se fue un pedazo muy importante de lo mejor de la política argentina. Fue en esencia eso, un gran político y una gran persona”. “Cada día que pasa lo recuerdo con más cariño y admiración. Fue el último jefe político que tuve y mi amigo para siempre”, concluyó el presidente del Frente de Todos.