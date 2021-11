En las ultimas horas, Nación informó que El FMI se comprometerá a negociar un acuerdo con la Argentina. En su habitual conferencia quincenal, el vocero del organismo, Gerry Rice, se expresó en este sentido tras la asamblea entre el presidente argentino Alberto Fernández y Kristalina Georgieva. Dicha reunión, tuvo lugar el fin de semana en la mítica cuidad de Roma.



El Fondo Monetario Internacional ratificó hoy su compromiso de continuar las negociaciones en torno a nuevo programa financiero con la Argentina. El mismo, se hará por la deuda que el país contrajo con la entidad en 2018. Allí, la mencionada entidad adelantó que a fines de diciembre el directorio del organismo tratará su política de sobrecargos, en línea con el mandato fijado por el G20 en la Cumbre de Jefes de Estados celebrado el fin de semana pasado en Italia.





Para Rice, el FMI se mantiene “plenamente comprometido en ayudar a la Argentina a abordar grandes desafíos sociales y económicos que enfrenta, apoyando políticas que establezcan la estabilidad de la economía, y las bases para un crecimiento sostenible encabezado por el sector privado”. Las reuniones fueron “muy productivas”, y entre los temas abordados “se trataron las perspectivas macroeconómicas”, detalló el portavoz del organismo. Según la información brindada por TÉLAM.



Rice precisó que Martín Guzmán y el representante argentino Sergio Chodos, continuaron esta semana con las negociaciones con el equipo del organismo, compuesto por la vicedirectora del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el representante permanente del Fondo en Argentina, Luis Cubedú. A causa de la extensión de estos encuentros, el titular del Palacio de Hacienda retornó al país recién ayer desde la capital italiana, donde se produjo el diálogo con los funcionarios del organismo multilateral.



Guzmán continuó con la negociación



Rice, al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de algún tipo de perdón o cláusula al acuerdo vigente para evitar un default si la Argentina no llega a acordar con el Fondo antes marzo próximo, se limitó a repetir palabras del ministro Guzmán, de que “se trata de rumores infundados”. “Argentina ha indicado que está comprometida a cumplir con sus obligaciones con el FMI”, subrayó el portavoz. En efecto, el lunes pasado la Argentina abonó el vencimiento de una cuota de intereses y cargos con el FMI por US$ 388 millones.



Para lo que queda de 2021, restaría pagar la segunda cuota de capital del mega préstamo contraído durante la presidencia de Mauricio Macri, de casi US$ 1.900 millones, que vence el próximo 22 de diciembre. En cuanto a las revisiones de la política de sobrecargos, el vocero explicó que -según se expresó el G20 durante el fin de semana-, el Fondo tratará esta cuestión y que el directorio tendrá una reunión formal al respecto en algún momento “hacia fin de año”, sin precisar la fecha.