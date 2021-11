Alberto Fernández votó y afirmó que “es importante que el pueblo se exprese con todas sus convicciones”. El primer mandatario emitió su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el lujoso y opulento barrio de Puerto Madero, donde concurrió acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez. Además, pidió a los argentinos que concurran a votar.



El jefe de Estado votó pasadas las 9.30hs en la mesa número 69. Además, dijo: “Soy un hombre de Estado de Derecho y un hombre de la democracia; por lo tanto, cada día que la Argentina vota, para mí es valioso e importante”. Al tiempo, afirmó que “mañana es lunes y la Argentina continúa, y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos”.







Por otro lado, el presidente Alberto Fernández, afirmó que “hay que seguir trabajado para construir lo que falta”. A su vez, se mostró utilizando su propia lapicera para firmar, tal lo estipulado por el protocolo sanitario. Por otro lado, dijo: “Gracias a Dios está bien el tiempo, está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa y lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Ese es el objetivo”.



Un posible cambio de gabinete



“Es una elección muy importante, pero el Gobierno sigue trabajando el lunes, no determina un cambio de Gobierno” y consultado sobre la posibilidad de una nueva renovación de su gabinete, dijo no tener nada previsto en ese sentido. En tanto, sobre las versiones que hablan del anuncio de un acuerdo con el FIM, dijo que “siempre hubo” voluntad para llegar a un entendimiento pero insistió con que debe conseguirse algo que “le sirva a la Argentina, donde los argentinos no padezcan más de lo que padecieron”.



También comentó que este sábado dialogó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien subrayó tener “un buen vínculo” construido “durante muchos años” y afirmó que, el resto, “son especulaciones”. Sobre la relación con los restantes integrantes del Frente de Todos, señaló que hablan “permanentemente” y resaltó que comparten “un criterio de unidad que no es para los medios”. Por otro lado, remarcó que desde el Gobierno “siempre” se tuvo “el diálogo abierto” con la oposición.