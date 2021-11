Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el poder de decisión “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Además, la vicepresidenta criticó la “irresponsabilidad política” de la oposición ante la negociación con el FMI, de hecho se pronunció de ese modo en una misiva que publicó en sus redes sociales. La publicación fue posteada luego por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.



Por otro lado, el presidente de la Nación sostuvo: “Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.







Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner dijo que “hace ya varias semanas” desde los “medios de comunicación hegemónicos, se “especula con el silencio de la vicepresidenta y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI”. Recordamos que fueron 57.000 millones de dólares los que pidió el gobierno de Macri en 2018. Por otro lado, aseguró recibir críticas de los sectores del poder real en la Argentina, desde el Fondo Monetario Internacional y los brokers de Wall Street.

De hecho, Cristina preguntó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hacen cargo de nada?”. Además, expresó: “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión”. Asimismo, recordó que “a partir del 10 de diciembre y por primera vez desde 1983, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”.



Ejercer con responsabilidad



Así, consideró que “cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación”. Sin embargo, remarcó que “más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?”.



Para Cerrar, destacó que “Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina”. A su vez, señaló que “son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”. Según la información brindada por TÉLAM.