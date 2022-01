INDEC: el intercambio comercial cerró 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el intercambio comercial cerró 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones. De esta manera, representó un incremento de 17,7% respecto a los US$ 12.528 millones registrados en 2020. En diciembre, el último mes del año, el balance entre compras y ventas al exterior dejó un saldo positivo para el país de US$ 371 millones.

En el año 2021, las exportaciones sumaron US$ 77.934 millones, con un avance en la facturación del 42% interanual. Asimismo, las importaciones alcanzaron a US$ 63.184 millones, con un incremento del 49% respecto al año previo. En diciembre, las exportaciones sumaron US$ 6.587 millones, con un crecimiento del 85,9$ interanual, mientras que las importaciones llegaron a US$ 6.261 millones.

Por otro lado, el INDEC detalló que, durante el año pasado, el intercambio comercial alcanzó un monto total de US$ 141.118 millones. Esto representa el mayor nivel desde 2013, cuando se ubicó en US$ 150.405 millones, producto de exportaciones por US$ 77.934 millones e importaciones por US$ 63.184 millones. Las exportaciones del año pasado registraron un incremento de 42% respecto a 2020.

El valor alcanzado en el período es superado en la serie histórica por los niveles correspondientes a 2012 y 2011, con US$ 79.982 y US$ 82.981 millones, respectivamente. “Este resultado fue consecuencia de un desempeño muy dinámico de todos los rucros”, destacó el INDEC. Entre estos se ponderó el comportamiento del rubro Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

Las exportaciones de Combustible y Energía fueron de US$ 5.215 millones y se incrementaron un 45,1% en el período. En 2021, los superávits más importantes correspondieron al comercio con Chile, con US$ 3.486 millones; seguido por India, US$ 2.907 millones; Países Bajos, US$ 2.259 millones; Vietnam, US$ 2.042 millones; Perú, US$ 1.806 millones y por último, Indonesia, con US$ 1.487 millones.