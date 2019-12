Le molestó un pedido de la radio.

Adam Driver se fue en el medio de una entrevista con Terry Gross, para su programa NPR. El actor de “Historias de un matrimonio” y “Star Wars: The Rise of Skywalker” tuvo esta llamativa conducta por una razón. Le pidieron que reaccionara a una escena en la que él actuaba. Esto lo enfureció. Y no es la primera vez que le pasa.

Como dijo El Intransigente, Driver estaba grabando su parte de la entrevista radial en las oficinas radicadas en Nueva York. Mientras tanto, Gross estaba en el estudio principal de “Fresh Air” en Filadelfia. El actor se fue a la mitad de la entrevista después de que se emitiera un clip suyo. La pieza pertenecía a una escena del filme de Baumbach que tenía al actor cantando una versión de “Being Alive“.

“Realmente no entendemos por qué se fue“, dijo Danny Miller, productor ejecutivo de “Fresh Air”, en un comunicado. “Estábamos ansiosos por la entrevista -Terry piensa que es un gran actor, fue un gran invitado cuando estuvo en 2015- por lo que nos decepcionó que no tuviéramos una nueva entrevista para compartir con nuestros oyentes acerca de ‘Marriage Story’“, advirtió el EP.

“Sabíamos, por nuestra entrevista anterior con Adam Driver, que no le gusta escuchar fragmentos de sus películas (lo que no es inusual en los actores). Así que Terry lo invitó a quitarse los auriculares mientras reproducimos el clip de 20 segundos, y que nuestro ingeniero de Nueva York le pediría que se los volviera a poner después de que terminara el clip”.

Además recordó: “También lo hicimos durante nuestra entrevista de 2015. Pero esta vez, después de que el vídeo concluyera, nuestro ingeniero de Nueva York nos informó de que había salido del estudio y abandonó el edificio. Aún no entendemos por qué Adam Driver decidió dejar la entrevista en ese momento“. El intérprete había admitido tiempo atrás estar incómodo al conectarse con su material.

Driver había mencionado públicamente su aversión a ver o escuchar sus propias actuaciones. Le había advertido al mismo medio tiempo atrás: “Sí, no, me he visto o escuchado a mí mismo antes, siempre lo odio” dijo Driver. “Y luego desearía poder cambiarlo, pero no se puede”. “The Rise Of Skywalker” debutará en las salas mañana y tendrá al actor de regreso como Ben Solo / Kylo Ren, para más información sobre el filme te recomendamos esta nota.

Share this: Twitter

Facebook