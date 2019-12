Carmen Barbieri faltó a la foto grupal de la temporada teatral

Igual que Fátima Florez.

Se inició la temporada teatral en Mar del Plata. El lanzamiento vino acompañado de una fotografía con todos los elencos. Pero, faltaron algunas celebridades. Carmen Barbieri faltó a la foto grupal debido a su duelo por la muerte de Santiago Bal. El cómico era su ex esposo y el padre de sus hijos. El ánimo de la artista no estaba para festejos.

Como dijo El Intransigente, la madre de Fede Bal confesó que todavía atraviesa el duelo tras el fallecimiento de su expareja, Santiago. Se justificó mediante su cuenta oficial en Twitter: “Lamentablemente, hoy no pude concurrir a la apertura de la temporada. Valoro mucho el evento y amo esta ciudad. Atravieso tiempos de duelo. Y todo es muy reciente. Esta noche estreno una gran comedia y me preparo para ello. ¡Los espero! Amo Mar del Plata”, escribió Carmen.

Además, como no podía ser de otra manera, en plena inauguración, no faltaron las polémicas y la misma estuvo ligada a Antonio Gasalla y Fátima Florez, quien no llegó a tiempo para la foto grupal y rompió el llanto al enterarse que no la esperaron por pedido explícito del comediante. Recordemos que en más de una ocasión, el artista dejó en evidencias su falta de empatía con la blonda.

Tras la ausencia de Florez en la foto grupal, ella expresó su angustia en el programa de Jorge Rial. “Acá estoy, poniéndole toda la onda pero con esa bronquita que me quedó”, le contó al padre de Morena y Rocío. Luego, fue por más y admitió cuáles fueron los motivos de su retraso. “El jueves salió todo bien el debut, el teatro explotó y hoy (por ayer) se hace la foto del lanzamiento de todos los elencos y te juro que me da en el alma no haber llegado”.

“Uno quiere cumplir con todo y bueno, no pude. No llegué por cinco minutos, por dos minutos. Me da bronca porque yo soy muy profesional y exigente. Es el lanzamiento de la temporada y desgraciadamente no pude estar. Me sentí en bolas. Por un lado uno está poniendo tanto y no poder estar por dos minutos, me da bronca. No es con nadie. Sé que a veces en las tapas de revistas hay que esperar a gente que no son ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand. Está bien, jamás lo pediría para mí”.

