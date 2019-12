Emilia Clarke no quiere fotos con sus fans

"No-selfies", al igual que Emma Watson.

Después de un evento desafortunado, Emilia Clarke no quiere más fotos con sus fans. La actriz de “Game of Thrones” es conocida por su carisma pero tuvo que tomar esta decisión debido a un momento incómodo con un seguidor. Así es que optó por la política “no-selfies”. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? La estrella se cansó de decirle que no a un fanático que le pidió una foto en el momento menos indicado.

Según dijo El Intransigente, Emilia no es la única en poner en práctica esto, ya que Emma Watson fue una de las primeras estrellas en unirse al movimiento. En sus entrevistas, la actriz de Harry Potter les informó a sus fanáticos que no se molestaran en pedirle fotos ya que se encontrarían con una negativa por su propia seguridad, sabiendo claro que esta decisión podría derrumbar su imagen.

En el caso de Emilia Clarke, fue distinto. La actriz tomó la decisión luego de vivir un momento incómodo con un admirador que no supo respetar su espacio personal. “Recuerdo que una vez estaba recorriendo un aeropuerto y empecé a sufrir un ataque de pánico por puro cansancio. Estaba llorando a lágrima viva y de repente un tipo se me acercó diciendo que nos sacáramos un selfie. Y yo no paraba de decir que lo sentía, pero que no podía respirar”, dijo.

Sus declaraciones llegaron en el podcast de Jessie Ware titulado ‘Table Manners’. “Fueron momentos como ese, en los que no sabía qué hacer”. Aunque con las fotos la decisión es clara, Emilia siempre está dispuesta a firmar los autógrafos de los seguidores que se le acercan. Ella piensa que de esa manera puede mostrarse más humana y no fallarle a los fans.

Emilia Clarke alcanzó la fama gracias a su papel estelar como Daenerys Targaryen en la ficción de HBO, Juego de Tronos. Según el guión, su personaje debía tener varios desnudos a lo largo de las ocho temporadas. Aunque al final de la serie parecía algo que le salía muy natural, al principio no fue así. La actriz reveló cómo desde le producción hicieron para que ella pudiese hacer las escenas más difíciles.

Durante una entrevista a Dax Shepard, la estrella reconoció que en cierta parte se vio obligada a deshacerse de su ropa en el set de grabación. En aquel momento su nombre era completamente desconocido en la industria de la televisión o el cine. Ella creyó que no tenía más opción que hacer lo que le dictaban.

Share this: Twitter

Facebook