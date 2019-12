Miley y Cody, ¿terminaron?

La cantante publicó un post misterioso.

Miley Cyrus y Cody Simpson, ¿terminaron? Al parecer eso quiso decir la cantante con un post en su cuenta de Twitter. Esto no es seguro, ya que la publicación habla de una Navidad pasada en la que se sintió muy sola, por no estar con la persona que amaba. ¿Será para Liam? Hemsworth se mostró con su nueva novia, Gabriella Brooks, hace unos días. Es un misterio lo que Miley quiso decir.

Según informó El Intransigente, la cantante expresó sus sentimientos con este post. “Una canción triste de Navidad que escribí hace unos años antes de las vacaciones. Me sentía fatal porque no podía estar con la persona a la que amaba. Incluso con una casa llena de la familia y amigos aun así me sentía sola”, dijo junto a la canción.

Luego siguió: “De alguna manera, aun me parece importante y muchas personas que lean esto podrían sentirse identificadas! Si se sienten solos en estas fiestas, deben saber ¡QUE ESTAN HECHOS DE MAGIA! Son tan especiales como un copo de nieve, bellos y únicos, y espero que dentro de sus corazones haya luz, esperanza, paz y alegría para que sepan lo increíblemente especiales que son!”, escribió Miley.

De inmediato los fans de Miley especularon con la idea de que pueda haber regresado a la soltería. Cabe recordar que ni bien se hizo público su divorcio de Liam Hemsworth, la intérprete comenzó a salir con la youtuber Kaitlynn Carter y tras varias semanas de romance desmedido, comenzó otro con Cody Simpson. Uno que podría estar en “veremos”.

¿Miley se burló de su divorcio?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth pusieron fin a su matrimonio hace varios meses, sorprendiendo a los fans de la pareja que tenía 10 años juntos. En seguida la cantante volvió al ruedo, pero demostró que ya superó el divorcio hasta el punto de bromear con ello, como acaba de hacer en redes sociales.

Todo comenzó cuando el artista Matty Mo escribió en su lista de propósitos para el próximo año casarse con Miley y cuando se enteró, ella respondió: “Probablemente no durará mucho. 💍 Pero siempre lo podemos intentar. Cada disparo que no das es un disparo perdido”. Esta no es la primera vez que Miley se refiere a la relación fallida con el actor de Hollywood, pues en su último álbum incluso le dedicó una canción.

