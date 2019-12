Vicky Xipolitakis celebró su cumpleaños a lo grande

La mediática cumplió 34 años.

Ayer, 23 de diciembre, Vicky Xipolitakis celebró su cumpleaños con todo el lujo en un campo de Pilar. La mediática cumplió 34 años y los festejó junto a su madre, Elena, que cumplió años el sábado 22. La fiesta fue una sorpresa organizada por su abogado, Martín Francolino, que le dijo “Te merecés esto y mucho más!”. Ella estaba feliz.

Como saben que a Vicky le gusta volar, le consiguieron un globo aerostático, al que se subió sin dudarlo. Luego subió varias fotos a su Instagram personal donde agradeció la presencia de sus seres queridos. “En este cumple no pedí nada, sino agradecí. Gracias Dios por la vida, el hijo, la flia. y los amigos que me diste”, dijo. Después agregó: “Gracias a todos por darme tanto amor, los amo”.

En varias fotos la podemos ver junto a su hijo, Salvador Uriel. En la torta que le hicieron iba una hermosa dedicatoria, que decía: “A la ejemplar hija y mamá, ¡Felicidades!”. Subió varias fotos del postre, que fue hecho especialmente para ella a manos de una amiga. “Hermosa noche, hermoso cumple”, escribió antes de darle las gracias.

Salvador Uriel también estuvo de festejo. Su cumpleaños fue hace unos días, y su mamá se encargó de que fuera una gran fiesta. Fue en un salón de Puerto Madero, con una extravagante entrada en un auto clásico, vals, fuegos artificiales y una torta de 12 pisos. Obvio, no faltaron las celebridades. El que brilló por su ausencia fue el ex marido de Vicky y padre de su hijo.

Como se sabe, Xipolitakis tuvo un año difícil, ya que pasó por una separación. Hace unos días, denunció a su ex esposo Javier Naselli de incumplimiento de deberes de padre. Le reclamó la cuota alimentaria con la que no habría cumplido. Sin embargo, la modelo quiso terminar el 2019 de la mejor manera y no dejó lugar a nada que la distrajera de su gran noche.

