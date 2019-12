Tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Su mala relación volvió a ser noticia esta Navidad.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue siendo tormentosa. Esta vez él hizo enojar a la modelo con una foto. Es que el ex futbolista se llevó a sus tres hijas al estreno de la obra de su novia, Mica Viciconte, en plena Navidad. Luego subió una postal junto a las niñas y la bailarina. ¿Qué dice Viciconte de todo esto?

Según dijo El Intransigente, el que tuvo la palabra arriba del escenario fue Pedro Alfonso, protagonista de la obra. “Nosotros hacemos una comedia para toda la familia y sin nuestras familias apoyándonos sería muy difícil hacerla”, expresó el productor, mientras Mica abrazaba a Indiana, Sienna y Allegra. Sin dudas, esa postal amargó a Nicole Neumann en plena Navidad.

Cubero rompió el silencio durante el programa de Pamela a la tarde. “En el estreno siempre hay un poco de nerviosismo porque salga todo bien, pero todo muy lindo. A Mica la vi muy bien. Vinimos con ella todos juntos el 18, vinimos a pasar las fiestas y también vino mi familia desde Mar del Plata, estoy muy contento”, expresó el ídolo del conjunto de Liniers.

“Ella va a hacer toda la temporada acá y queríamos acompañarla. Estamos muy felices de haber podido pasar las fiestas juntos. Las voy a estar llevando (sus hijas) a Buenos Aires para que pasen fin de año con la mamá”, agregó el ex futbolista. Poroto dejó bien en claro que las tres nenas pasarán los últimos momentos del 2019 junto a la modelo.

Hace un tiempo, Viciconte se refirió a la tensa relación que tiene con Nicole. “Yo no tengo nada personal con nadie. Pero es difícil y lleva tiempo. Ojalá el día de mañana el tiempo acomode las cosas y estemos todos bien. Yo puedo hacer borrón y cuenta nueva como que nadie me dijo nunca nada y arrancar de cero, no tengo ningún problema. Por el bien de otras personas lo haría, no tengo ningún problema”, aseguró la bailarina.

Share this: Twitter

Facebook