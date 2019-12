Así será el 2020 en HBO

La plataforma lanzará varios estrenos.

Este 2020, HBO trae varios estrenos. La plataforma tuvo 34 nominaciones en los premios Emmy, por lo que se posiciona como una de las favoritas por los usuarios. Trae series inéditas y nueve temporadas de sus series anteriores. Entre los estrenos aparece una esperadísima adaptación de un libro de terror, y una protagonizada por el ex “Doctor House”.

Según informó El Intransigente, varias superproducciones llegarán a las pantallas de HBO en 2020, como The Outsider, que está basada en la novela de Stephen King; Avenue 5, planteada como una comedia futurista protagonizada por Hugh Laurie y el documental The Movies, de Tom Hanks. Además se le unirán los nuevos episodios de Ray Donovan que estarán disponibles en HBO Go desde enero.

HBO ya dio a conocer cuáles serán sus estrenos para el 2020, series y películas con las cuales dará batalla ante su principal competencia, Netflix. Esta semana el gigante de streaming reveló también un nuevo tráiler de “El Visitante” la adaptación de la novela con el mismo nombre de Stephen King que verá luz a partir de febrero del año que viene.

“El Visitante” narra la investigación del escabroso asesinato de un niño proveniente de un pueblo chico en Georgia que será uno de los retos más grandes para los detectives supervisados por Ralph Anderson. El caso estará rodeado de un montón de circunstancias algo inexplicables. Para solventar el misterio y dar con la respuesta a las preguntas, los padres del niño contratan a una investigadora privada.

Como se menciona anteriormente, se trata de una adaptación que estuvo a cargo de Richard Price, nominada al Oscar por El color del Dinero. Además, trabajó como guionista en series como The Night Of, The Wire o The Deuce. En cuanto al protagonista, irá por cuenta de Jason Bateman, ganador del Emmy a la mejor dirección de drama en 2019.

