Cruce entre Jorge Rial y “La Faraona”

Jorge Rial se burló de Martín Cirio.

En los últimos días se conoció la demanda millonaria que afecta al youtuber Martín Cirio, conocido como “La Faraona”. Su ex pareja le exige 14 millones de pesos. Le reclama horas de trabajo no pagas y el 30% de lo que está ganando. Martín lo compartió en uno de sus famosos videos y se llenó de visitas. Jorge Rial no pudo quedarse atrás en el conflicto.

El conductor de “Intrusos” compartió la noticia de “La Faraona” en Twitter y la acompañó de varios emojis de risa. Los “farafans” no tardaron en reaccionar al post. ¿A qué se debe la burla? Resulta que Rial y Cirio traen una pelea de hace tiempo. El influencer se metió con su hija Morena y su nieto Francesco, lo que el conductor no le perdonó.

Martín Cirio es famoso por burlarse de las celebridades en YouTube, además de sus descargos amorosos. Esa vez, subió historias de Instagram donde cuenta con millones de seguidores, y dijo algo que molestó mucho a la chica. Se refirió a su hijo Francesco como “niño monstruo” y “el Mirko del conurbano”. More inició una denuncia contra él, sin dudarlo.

Es por eso que Jorge no podía dejar pasar la oportunidad de burlarse de la desgracia de Martín. El influencer le respondió: “¡Siempre un sorete, si hasta sacaste del clóset a la fuerza a Marcelo, el ganador del Gran Hermano, entre otras miles de cosas!”. Los comentarios para el líder de “Intrusos” fueron lapidarios. Siempre un sorete, si hasta sacaste del closet a la fuerza a Marcelo el ganador de GH entre otras miles de cosas. https://t.co/MkfFjqejXi— La Faraona 💚 (@martinciriook) December 27, 2019

Mientras tanto, “La Faraona” siguió con sus delirantes tweets dedicados a su ex, “El Chompiras”, como se lo conoce ahora. El hombre le prohibió llamarlo por su nombre real en las redes, también referirse a él como su ex o su ex pareja. Así lo decía en la carta documento que le envió. Los memes de los fans coparon Internet que se dedicaron a contar sus propias experiencias con sus “chompiras”.

