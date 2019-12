El aterrador mensaje de Kevin Spacey para Navidad

Y las misteriosas muertes que lo rodean.

Kevin Spacey fue denunciado por abuso sexual más de una vez. Sin embargo el actor sigue en libertad. Y lo que todavía es más preocupante, es que tres de los denunciantes murieron. Ayer se confirmó el suicidio de uno de ellos. Mientras tanto, el protagonista de “House of Cards” publicó un video con un mensaje navideño que recuerda mucho a ese personaje.

Según informó El Intransigente, este jueves la corona Noruega informó sobre el suicidio del escritor Ari Behn, el ex marido de la princesa Martha Luisa de Noruega. A los 47 años se arrebató la vida el tercero en denunciar a la estrella de “House Of Cards”; y también el tercero en morir luego de exponer a quien fuera una de los actores más famosos en Hollywood.

Ari Behn había acusado a Kevin Spacey de haber tocado sus partes íntimas debajo de una mesa en medio de un concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007. Una acusación por la que el actor nunca respondió. Lo que sí hizo fue tomar una vez más sus redes sociales para grabar un mensaje deseando Feliz Navidad a sus seguidores.

Como si se tratara de una escena más de la ficción de Netflix, Kevin Spacey sostuvo frente a la cámara: “Ah si, sé lo que están pensando. ¿Están hablando en serio? Estoy hablando en serio y no es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo. Pero también puedes no disparar y hacer lo inesperado. Puedes… matarlos con amabilidad”.

La primera víctima del caso fue la enfermera que escuchó a un paciente contar los abusos que había sufrido de parte de Kevin, Linda Culkin. Desde entonces se emprendió en una suerte de campaña para desacreditarlo hasta que un auto la arrolló a sus 59 años cuando caminaba hacia su casa. Aunque se abrió una investigación, nunca se presentaron cargos en contra del hombre que la atropelló.

El segundo en morir fue un masajista que lo denunció por agresión sexual. Falleció en septiembre de este año, y aunque aún hay mucho hermetismo en torno a las causas de la muerte, la noticia se conoció cuando uno de los abogados del informante informó al juez el deceso de su cliente.

