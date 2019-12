Selena Gomez recordó una experiencia junto a Taylor Swift

Selena Gomez y Taylor Swift tienen una amistad de años. Las cantantes se apoyan cada vez que una está pasando por un momento difícil o una alegría. Así pasó cuando Selena volvió al escenario después de una larga ausencia. Taylor y su madre, Andrea Swift, tuvieron un gesto con ella que la emocionó. Así lo recordó en una entrevista con la radio “Kiss FM”. Como […]

Selena Gomez y Taylor Swift tienen una amistad de años. Las cantantes se apoyan cada vez que una está pasando por un momento difícil o una alegría. Así pasó cuando Selena volvió al escenario después de una larga ausencia. Taylor y su madre, Andrea Swift, tuvieron un gesto con ella que la emocionó. Así lo recordó en una entrevista con la radio “Kiss FM”.

Como informó El Intransigente, Gomez estuvo ausente de los escenarios para reflexionar pues “necesitaba un tiempo para sí misma”. Tras su regreso a la palestra musical, compartió su nueva música con la intérprete de “Me!” y su mamá, a lo que comentó: “Me hace llorar solo pensar en ello. No solo se trataba de lo genial que pudiera ser una canción, que mucho le debo a ella, se trataba más de lo presentes que habían estado ellas durante ese viaje, de forma muy íntima”.

Ante esto, Selena, visiblemente emocionada agregó: “Lloraban por lo orgullosas que estaban de mí al entrar en una etapa completamente nueva en mi vida. Sin involucrar las cosas horribles, el abuso, el caos emocional. Sentí que era un gran suspiro de alivio”. Toda esta removida sentimental se produjo luego que ambas escucharan los temas “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”.

Pero en otro contexto, se dijo que la cantante Taylor Swift revolucionó las redes sociales al publicar un making of de su hit musical navideño, y extasió a sus seguidores al revelar cómo se grabó el tema “Christmas Tree Farm”. También contó como la canción fue inspirada en el hogar donde fue criada, pues ella vivió en una granja donde cultivaban pinos y estos los vendían como árboles de navidad.

Fue a principios del mes que la rubia de 30 años publicó esta canción navideña. Lo curioso es que el clip se grabó utilizando varias imágenes de cuando ella era una niña. Por otro lado, “Christmas Tree Farm” ya suma más de 8 millones de reproducciones en Youtube y ha calado porque combina el pop con algunos sonidos de gospel. En tanto, Swift dijo que en solo 48 horas creó el tema. Amplía la información.

