Ariana Grande y su secreto para salir bien en las fotos

La cantante pop reveló cómo hace para salir bien en todas las fotos que le toman.

Ariana Grande es una de las artistas del momento. Además de su increíble voz, la destacan por su fotogenia. La joven de 27 años no puede escapar de los flashes de las cámaras, que muchas veces la encuentran desprevenida. Por eso tiene una técnica que no falla a la hora de posar. Decidió revelar ese secreto a sus fanáticos.

Como informó El Intransigente, uno de los rasgos más distintivos de Ariana es su cabello largo que la ha convertido en una especie de ícono. Además, la cantante tiene un lado favorito de su rostro que trata de explotar al máximo cada vez que los flashes de las cámaras se encienden. Al parecer Ariana solo se deja fotografiar del lado izquierdo ya que de ese lado tiene un hoyuelo que le da un toque tierno y angelical.

Claro que esto no es algo exclusivo de Ariana, ya que la mayoría de las estrellas tienen las mismas exigencias, pero un vistazo a sus videos musicales o fotografías en redes sociales bastará para corroborar la versión. En fotos con colegas estrellas, en la alfombra roja o simplemente mostrando parte de su día a día, su lado izquierdo será el que más se muestra.

El lunes 24 Ariana Grande causó un furor en las redes sociales al estrenar un disco en vivo como regalo de Navidad para sus seguidores. Ya está disponible en las plataformas digitales y se llama ‘K Bye for Now (Swt Live)’. Cabe destacar que el álbum incluye 32 temas propios de su gira mundial. Incluye ‘No Tears Left to Cry’ o ‘Thank U, Next’ que también tienen como invitados como Big Sean, Nicki Minaj y Childish Gambino.

La cantante Ariana Grande protagonizó una de las giras internacionales más rentables del año. Así fue con “Sweetener World Tour”, que cerró este fin de semana con un concierto en The Forum de Inglewood (California). Pero no ha sido todo: la diva de 27 años decidió adelantarse a la Navidad y obsequiarles a sus fans lo que tanto han esperado.

