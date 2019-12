Billie Eilish despidió a dos fanáticas

Está destrozada por la muerte de dos fans.

La cantante de “Bad Guy”, Billie Eilish, lamentó la muerte de dos fanáticas. Se trata de Skylar Davies y Kira Stanley. Ambas eran muy jóvenes. La artista compartió fotos junto a ellas para recordarlas, acompañadas de un pequeño mensaje para sus familias. Billie dijo que estaba destrozada. Se sabe que tiene una relación muy cercana a sus seguidores.

Según informó El Intransigente, en un principio, Billie Eilish solo sabía sobre la muerte de Skylar y publicó en sus Instagram Stories una foto a su lado. “Descansa en paz, hermosa”, y “Le mando todo mi amor a los amigos y familiares de Skylar. Mi corazón está destrozado”, fueron algunos de los mensajes que dejó la ídolo pop en su perfil.

Más adelante posteó otra foto abrazando a Davies y sumó: “Envío cada gramo de amor que tengo a la familia y amigos de Skylar”. Luego de publicar la primera foto, sorprendió a todos al anunciar la muerte de Kira Stanley, una fanática de Billie desde hace varios años. “Rayos, no entiendo por qué está pasando todo esto. Lo odio. No lo sé, justo lo acabo de ver. Ya no estás aquí, te amo Kira. Por favor, vuela alto. Descansa en paz”, agregó en la red social.

Según las versiones de usuarios en redes sociales, Kira Stanley murió en medio de una lucha contra el cáncer luego de haber sido diagnosticada con DIPG, un tipo de tumor que nace en el cerebro y que se conecta con la columna vertebral. Mientras que sobre la muerte de Skylar no existen mayores detalles.

La cantante nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Angeles (California) en el seno de una familia de artistas. Actualmente está en la carrera por el disco del año, el álbum del año, la canción del año y el mejor artista nuevo en la ceremonia que se llevará adelante el próximo año. También recibió nominaciones a la mejor interpretación pop en solitario y al mejor álbum vocal pop.

Share this: Twitter

Facebook