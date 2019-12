A Oriana Sabatini le preguntaron si estaba embarazada y así respondió

Por una foto que se filtró.

La cantante y actriz, Oriana Sabatini, está en pareja con el futbolista Paulo Dybala. Ambos compartieron Navidad juntos y lo mismo harán en Año Nuevo. Durante la fiesta del 24 de diciembre, se filtró una foto en la que Ori baila y se le ve una pancita. Se corrió el rumor de que la chica estaba embarazada, pero no es así. Así respondió Sabatini, muy tranquila.

Como informó El Intransigente, la cantante dejó por unos días Italia, en donde vive con el jugador de la Juventus, y juntos vinieron a Argentina a pasar las fiestas con sus familias. Primero estuvieron en Buenos Aires junto a Catherine Fulop, Ova y Tiziana Sabatini, en donde compartieron la celebración de Nochebuena.

Luego la parejita viajó a Córdoba para esperar que llegue el Año Nuevo de la mano de los Dybala. Como Paulo tiene muchos amigos allá, también aprovecharon para visitarlos y salir por la noche a celebrar el encuentro después de varios meses sin verse. Si bien ninguno mostró fotos de esa salida, se filtró una en la que Ori está bailando que llamó mucho la atención.

¿El motivo? El vestido blanco al cuerpo que tenía le hacía un poquito de “pancita” a la que rápidamente sus seguidores adjudicaron un posible embrazo. “Oriana Sabatini ¿está embarazada o se manda Photoshop?”, consultó un usuario de Twitter al ver la imagen. A lo que ella en vez de ofenderse le respondió divertida.

“Se le dice morfar una banda porque es navidad, y estoy de vacaciones, y porque me pinta”. El seguidor, sorprendido con la contestación le dijo: “Te aplaudo. Me parecés diosa igual aunque tengas panza, solo no deberías mostrar algo que no sos”, y Ori le retrucó: “Por eso no edito mi pancita de vino y vitel toné”. Por ahora, no hay bebé… Oriana sabatini o está embarazada o se manda un Photoshop de la puta madre 😳 @orisabatini pic.twitter.com/wacI6IJLQE— Botisgronchas2020 (@Botisgronchas21) December 25, 2019

