Benito Cerati recordó a su papá con fotos de su infancia

Gustavo Cerati fue uno de los artistas más grandes del rock de nuestro país. Ha sido reconocido tanto en Argentina, como en Latinoamérica entera. Su música trascendió generaciones. Su hijo, Benito Cerati, lo recordó con unas hermosas postales de cuando era niño. En las fotos está junto a su papá, y el parecido entre ambos es increíble.

Al igual que Gustavo, Benito decidió seguir una carrera musical. Pasó momentos muy duros. Según él mismo reconoció, lo único que lo salvó de la depresión que sufría, fue la música. Mediante el nombre “Zero Kill” estrenó tres álbumes: “Trip Tour”, “Alien Head” y “Unisex”. Además colaboró en “Ahí vamos” y “Fuerza Natural”, discos de su padre.

El artista chileno-argentino es conocido, además, por su participación política en las redes. Está comprometido con la lucha por la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ. Esto lo demuestra principalmente en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 122 mil seguidores. En esta red social fue donde compartió las imágenes junto al líder de Soda Stereo. You cant sit with us pic.twitter.com/vgXZqnalL3— Benito Cerati (@Vanity_Sexx) December 29, 2019

En la primera de ellas escribió: “You can’t sit with us” (No te podés sentar con nosotros). En la imagen se lo ve haciendo una “V” de victoria, por lo que más tarde comentó: “Evidentemente era peronista yo”. Conisguió 200 retweets y más de 5.600 me gustas. Sus seguidores explotaron ante el recuerdo junto a su padre.

Más tarde, el artista de 26 años compartió otra imagen, más reciente. En la fotografía él mira a la cámara mientras su padre está en un sillón. Probablemente sea una imagen de una entrevista. “Acá más arregladitos y yo más gordito” dijo el chico, que al parecer es un adolescente en la imagen. Mientras más crece, más se parece a Gustavo.

