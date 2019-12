Finn Wolfhard podría trabajar en Marvel

Lo haría para reemplazar a un actor.

El joven actor, Finn Wolfhard, se hizo conocido por su participación en la exitosa “IT” y su papel protagónico en la serie “Stranger Things”. Mientras Tom Hiddleston se retira de Marvel, la compañía busca a un sucesor para su rol como Loki. Una de las opciones que barajó, es hacer una nueva película, sobre el antihéroe de niño: “Kid Loki”. Uno de los candidatos al protagónico es Finn.

Como dijo El Intransigente, esto podría significar una salida airosa en el caso que la estrella británica quiera alejarse un tiempo del universo de Marvel, ya que no se rompería el canon para intentar algo nuevo con él. Y, al parecer, eso podría ser justo lo que el estudio está planeando entre las sombras. Como adelantamos días atrás, el estudio estaría barajando la posibilidad que “Kid Loki” haga su debut en el universo cinematográfico y televisivo.

Este personaje podría tener una primera incursión en la propia serie de Loki para Disney Plus, como una de sus formas cambiantes, dejando el camino abierto para luego ingresar en la pantalla en cintas como “Thor: Love And Thunder”. Esto podría no terminar allí, ya que de quedar atascado en esta forma, el personaje podría tener continuidad como tal en futuros proyectos.

Pero además, a medida que este anuncio comienza a cobrar fuerza (sin tener una confirmación oficial por parte del estudio), un nombre en particular ha comenzado a cobrar relevancia. En una publicación reciente del portal de primicias We Got This Covered, se ha adelantado que la estrella de “Stranger Things”, Finn Wolfhard, sería una de las figuras que encabezarían la lista del estudio.

Lejos de tratarse de una confirmación, esto indicaría que se trata de un perfil de interés para el departamento de casting. Pero tratándose de etapas bastantes tempranas del proyecto, y sin negociaciones informadas, esto podría modificarse con el tiempo. Probablemente haya otros nombres en la lista también esperando ser contactados. Para conocer otros proyectos del actor te recomendamos este otro artículo.

