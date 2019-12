¿Kylie Jenner le copió a Rosalía?

De las uñas al abrigo.

La menor de las Kardashian-Jenner, Kylie, usó una prenda por la que fue comparada con Rosalía. Ella y la catalana son muy buenas amigas. Se conocen hace tiempo y según contó Jenner, hasta se regalan cosas. La socialité aseguró que le obsequia productos de su línea de maquillaje, “Kylie Cosmetics”, a la cantante. Y este lujoso abrigo, ¿se lo habrá regalado Rosalía?

Según informó El Intransigente, más allá de que ahora Travis Scott grabó su último tema llamado “Highest in the Room” con Rosalía, a su ex pareja y a la cantante la unen más cosas en común. Ambas tienen estilos únicos y su sentido de la alta costura está desarrollado. Resulta que las figuras públicas tienen una pasión por los abrigos, según una nota de Harpe’rs Bazaar.

En tanto, Kylie publicó en Instagram una imagen junto a su amiga Anastasia Karanikolaou. Las que las dos chicas vestían abrigos que recordaron a uno de los más polémicos de Rosalía. La empresaria de 22 años eligió una gabardina en color azul larga con cinturón. Más en el cuello llevó un pelaje similar al que usó la catalana en julio, de Saks Potts.

Kylie Jenner compartió recientemente un video en su canal oficial de Youtube donde revelaba las oficinas de Kylie Cosmetics y sus comodidades. Entre ellas una guardería personalizada para que la pequeña Stormi Webster pueda jugar o descansar mientras su madre dirige el emporio cosmético que creó en tiempo récord. En el mismo clip Kylie dejó ver una faceta desconocida hasta ese día.

En medio del tour que ofreció la joven de 22 año,s se la vio llegar hasta la habitación de Stormi, al tiempo que la sacaba de la cuna mientras le cantaba “Rise and Shine”, una expresión usada en Estados Unidos para despertar a los chicos. Y como era de esperarse, el nuevo “hit” de Kylie la está haciendo romper rércords. Más detalles aquí.

