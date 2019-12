Las 10 series más exitosas de Netflix en 2019

Según datos oficiales de la plataforma.

El gigante del streaming anunció cuáles fueron sus series más populares durante el año. El primer puesto lo ocupa, claramente, Stranger Things, que estrenó su tercera temporada. Luego le sigue la esperadísima “The Witcher“, que según se dijo vino a reemplazar a “Game of Thrones” con Henry Cavill como protagonista.

Como informó El Intransigente, las clasificaciones se determinaron no por el número total de espectadores, sino contando el número total de hogares que emitieron un título individual durante al menos dos minutos durante los primeros 28 días de su lanzamiento. De esta manera, se buscó destacar a las series más consideradas.

Netflix quiso figurar en las populares listas de fin de año. Además, se destacó que es en esta época del año cuando el streamer recibe más cantidad de espectadores. Por lo que el reciente ranking puede servirle a la audiencia para tener una idea más clara sobre qué elegir entre el gran catálogo de producciones con los que la plataforma cuenta actualmente.

La tercera temporada de “Stranger Things” fue la número 1 entre todos los lanzamientos de la serie en los Estados Unidos y la número 2 en la lista de todos los lanzamientos de 2019, detrás de “Misterio a Bordo”. Esto no fue una sorpresa, ya que los ejecutivos de Netflix han citado a la serie como uno de los títulos de mayor rendimiento del servicio.

Netflix citó el drama fantástico “The Witcher”, protagonizado por Henry Cavill, como el número 2 en cuanto a series, lo cual fue una sorpresa para un programa que se estrenó recientemente. “The Umbrella Academy”, una adaptación de un cómic sobre una familia disfuncional de superhéroes que debutó el 19 de febrero, fue la número 3 de la lista de la serie y la número 9 de la lista de todos los lanzamientos de 2019.

Las 10 series más populares de Netflix en 2019

1) Stranger Things 3

2) The Witcher

3) The Umbrella Academy

4) Dead to Me

5) You: Temporada 2

6) When They See Us

7) Unbelievable

8) Sex Education

9) 13 Reasons Why: temporada 3

10) Raising Dion

