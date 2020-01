Conflicto entre Ryan Reynolds y Disney por “Deadpool 3”

La empresa de entretenimiento quiere hacer una adaptación al personaje.

“Deadpool 3” está en etapa de producción. Ryan Reynolds se alió a Marvel y Disney para llevar la película a la gran pantalla. Pero apareció un conflicto de intereses entre el actor y la empresa de entretenimiento para niños. Al parecer Disney querría quitarle a Deadpool una de sus características más importantes para adaptar la película a todo público.

Como informó El Intransigente, puede que algunos puntos puedan seguir discutiéndose. Lo cierto es que los seguidores temían mucho porque Disney pudiera forzar al violento y malhablado personaje a pasar a la categoría PG-13. Aunque Kevin Feige y equipo no han confirmado oficialmente nada en esa dirección, podría ser que tales temores no sean del todo infundados.

De acuerdo a un nuevo rumor, puede que el estudio quiera declinar con la estricta clasificación para adultos, después de todo. Si bien, se había adelantado que “no había por qué preocuparse”, fuentes cercanas al medio We Got This Covered, habrían adelantado que el la Casa del Ratón podría retroceder en sus dichos y repensar el título con una nueva clasificación.

Las mismas fuentes advierten que Reynolds quiere el control creativo total (lo cual no es nada raro ya que siempre ha sido de esta manera) y eso no es algo que Feige esté dispuesto a dar. Por el momento se trata de una nueva etapa de renegociación y no hay ninguna decisión final al respecto. Sin embargo, por como funciona Disney es probable que obtenga el 100 % del control del proyecto.

Esto no necesariamente pondría en juego la película, incluso sin un control creativo total, Disney podría decidir concederle la pedida clasificación R. Pero aún así, esto podría preocupar a más de un fan del Merc. “Deadpool 3” podría estar arribando en algún momento de 2021, aunque como lo anunciamos previamente, puede que el personaje haga su debut antes en alguna otra cinta del UCM.

