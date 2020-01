Catherine Fulop habló del carácter de Oriana Sabatini

Dijo que tiene una personalidad fuerte desde chica.

La madre de Oriana Sabatini, Catherine Fulop, habló sobre el carácter de su hija. Según ella es malhumorada y se debe a los genes heredados de su padre, Ova, y su tía Gabriela. Así lo contó en el programa de Santiago del Moro, “¿Quién quiere ser millonario?”. El público quedó sorprendido con la anécdota sobre la novia de Paulo Dybala.

Como escribió El Intransigente, la actriz habló sobre sus hijas.“En mi casa hablo todo el día. Yo me levanto a la mañana y empiezo ‘pum’ para arriba. A mis niñas las levantaba diciéndoles ‘buenos días Tizianita, ¿cómo está la reina de la casa?’. Y las chicas me miraban mal. Oriana, que siempre era la más fuerte de personalidad, bajaba (a desayunar) asquerosa con su boca y sus ojos claros, y Tiziana bajaba más divina y era más delincuente”, comenzó diciendo Catherine.

“Entonces Oriana bajaba con cara de ‘traste’. Entonces yo le decía si no me sacas esa cara de ‘culei’, te voy a llevar al psicólogo. Y esa era mi amenaza. Y me decía ‘lo que pasa es que hablás desde muy temprano’. Y yo respondía ‘¡es que ninguno de los tres me habla a la mañana!’. Yo siempre digo que es un gen porque Gaby (Sabatini, la hermana de Ova) también es así y su papá también era así. Es genético. Son así como parcos, tranquilos y que meditan”, agregó Fulop.

Por otro lado, Catherine contó cómo conoció a su marido Ova Sabatini. “Estábamos flojitos de papeles pero lo que yo siempre digo es: viste que cuando algo se murió, uno lo vela, le hace el velatorio dos días, tres días, cuatro meses, un año… Pero eso estaba muerto. Lo que había que hacer era enterrarlo, ¿me entiendes? Estaba velando un muerto pero no lo había terminado de enterrar. Entonces me dices que estaba flojita de papeles, yo te digo okey, pero en realidad no”, expresó.

“Había un estudio vacío en el que se hacía la presentación del elenco. Nos iban a presentar a los protagonistas con todos los argentinos, y yo la venezolanita perdida. Estábamos todos y ellos llegaron tarde, Ova con Alejandra Gavilanes. Yo digo ‘wow’. Era un morocho alto y una rubia con rulos. Digo ‘wow, qué bellos, los quiero a los dos, estos deben ser pareja, no pueden ser tan bellos’”, agregó Catherine.

Share this: Twitter

Facebook