Jimena Barón habló de la falsa noticia de su desmayo en medio de un show

Se desquitó contra las fake news.

Circuló una noticia informando que Jimena Barón se había desmayado en medio de un recital en Entre Ríos. La actriz y cantante salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram. Es cierto que sufrió una baja de presión que la llevó a descompensarse, pero esto ocurrió al terminar su show. Las imágenes que circulan de ella en el piso son parte de su interpretación en el escenario.

Según informó El Intransigente, la cantante habló sobre su agitada agenda. “Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) ¡y fue increíble la energía y la cantidad de gente! Cuando terminó hice cinco pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba, mi presión era inexistente casi ¿Venimos trabajando demasiado? Sí.”

“¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Sí. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente. Voy a descansar unos días y bajar un cambio así vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva. Perdón a la gente que me esperó a la salida del show para sacarse fotos, realmente me sentía muy mal (salí con una toalla con hielos en la nuca muy mareada)”, manifestó sobre su próximo descanso.

Sin embargo, en las redes y en diferentes canales de televisión, comenzaron a circular diferentes imágenes donde se mostraría el momento del desmayo. Aunque ella misma salió a aclarar que lo que se ve, es todo parte del show, y nada tiene que ver con la baja de presión que sufrió minutos después de terminada su esperada presentación.

“Caía diosa ella”, afirmó con mucha ironía. “Desplomada. Miren a desplomada…”, posteó en las historias de su Instagram tratando de tomárselo con humor. Pero, en la publicación siguiente, decidió responder enfurecida al video que todavía circula. “¡Es una parte del show! ¡C… dejen de inventar!”, lanzó la cantante y actriz muy enojada.

