¿Brie Larson abandonará “Capitana Marvel”?

La actriz que protagoniza “Capitana Marvel“, Brie Larson, tuvo que enfrentarse otra vez a los haters. Una campaña recolectó alrededor de 30 mil firmas para buscarle un reemplazo en la película de Marvel. El pedido es sustituir a Larson por una actriz afroamericana homosexual para enfrentar a los líderes de Marvel, blancos y misóginos. ¿Qué dijo Brie?

Como informó El Intransigente, uno de los blancos de alto perfil más recurrentes para recibir el odio en línea fue el Capitana Marvel y su protagonista, Brie Larson. Cuando todo indicaba que, casi un año después de su estreno en salas, el fandom tóxico se había calmado, una nueva actualización sobre el tema indicó que no es así. En marzo pasado, grandes sitios web como Rotten Tomatoes incluso tuvieron que hacer cambios en su algoritmo para evitar que la gente saboteara la puntuación crítica de la película.

Ahora una petición lanzada pidiendo la destitución de la actriz en el rol ha alcanzado más de 27.000 firmas. Según The Petition Site, el último intento de eliminar a la estrella de un éxito de mil millones de dólares, y a una actriz que tiene previsto ser tanto un personaje recurrente como principal en la franquicia más lucrativa de la historia del cine, se está haciendo supuestamente en nombre de la “justicia social”.

“Necesitamos que Brie Larson renuncie a su papel para demostrar que es una aliada de la justicia social y asegurar que una mujer gay de color desempeñe el papel. Dejemos que Mónica, la mujer original y el Capitán Maravilla negro en lugar de los personajes que se lavan las manos para el beneficio de los hombres heterosexuales y blancos que dirigen Disney. Ella no ha donado dinero a ninguna otra organización benéfica que no sea la Fundación del Fondo de Cine y Televisión y es hora de que demuestre que no lo es todo“.

Tiempo atrás Larson había expresado su opinión sobre el fandom tóxico: “No tengo tiempo para eso, ¿sabes? Las cosas para las que tengo tiempo extra para ver son preguntarme: ¿Estoy comiendo alimentos saludables? ¿Estoy bebiendo agua? ¿Estoy meditando? ¿He llamado a mi madre hoy? . Realmente nunca he necesitado mirar en Internet para explicarme quién soy”, declaró la actriz. Para conocer más sobre el tema te recomendamos este otro artículo.

