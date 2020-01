Sol Pérez y una confesión sobre una ex pareja

Contó una anécdota que sorprendió a sus invitados en "Divina Comida".

La conductora tiene un verano movido. Está en el elenco de “20 millones”, obra teatral en la que actúa junto a Carmen Barbieri en Mar del Plata; y además, participa del estreno televisivo en la pantalla de Telefe, “Divina Comida“. El show se estrenó el lunes pasado y Sol contó una experiencia en vivo. Esto dejó impresionados a sus invitados.

Como dijo El Intransigente, en carácter de anfitriona del programa “Divina Comida“, Sol contó con la presencia de Lizy Tagliani, Georgina Barbarrosa, Guillermo Coppola y Federico Bal. La “chica del clima” reveló aspectos inéditos de su vida privada. Mientras los invitados contaban distintas anécdotas, la rubia sorprendió a propios y extraños al contar una de sus experiencias.

Es que Sol reveló que una de sus ex parejas se negó a hacer un trío con ella y otra mujer. “El chico con el que salía se enojó. ‘Ah, buenísimo eh’, me dijo. Entonces le respondí: ‘Bueno, pero pará… No dije que era sin vos’. Yo con otro hombre no podría. Me sentiría como en el centro”, confesó Sol.

Rápidamente, Federico Bal reaccionó y no pudo evitar emitir su opinión. “Ese chico se enojó? Un pelotu…, Digámoslo bien”, declaró. Guillermo Coppola también se pronunció al respecto, al decir: “El hombre no estaba bien. Había tenido una falla ocasional, una fallita, ja”.

Para cerrar el tema, Pérez aseguró: “Nunca hice un trío, no quiere decir que nunca lo haga, pero por ahora no era parte del juego”. Lo cierto es que la modelo, actriz y presentadora de televisión está en un gran momento sentimental, ya que está en pareja con Guido Mazzoni, con quien proyecta muchos planes a futuro.

