“You” tendrá tercera temporada

Netflix ya lo confirmó.

Netflix le dio luz verde a la tercera temporada de “You“. Era de esperarse debido al éxito de la serie, que figuró como una de las 5 más populares de la plataforma de streaming. Esta noticia ya fue confirmada por “la gran N”, pero ya se sospechaba. A su protagonista, Penn Badgley, casi se le escapa en una entrevista. El estreno está previsto para el 2021.

Como informó El Intransigente, de acuerdo a lo publicado por Deadline, el streamer ha pedido una continuación con 10 episodios nuevos. Los co-creadores Sera Gamble y Greg Berlanti regresan como productores ejecutivos para la tercera temporada, con Gamble también funcionará como showrunner. Como es de esperarse, las estrellas Penn Badgley y Victoria Pedretti están confirmadas para repetir sus papeles en la serie dramática.

Badgley, quien interpreta al femicida en la serie, semanas atrás brindó una entrevista a ET, donde entre otros temas dio detalles sobre su personaje y el proceso de producción. Allí casi sin quererlo adelantó que varios de los interrogantes de la serie se podrían responder en el futuro. Cuando el entrevistador trató de confirmar simplemente que la temporada 3 estaba sucediendo, Badgley intentó arreglar las cosas: “Quiero decir, técnicamente no puedo… Quiero decir ‘extraoficialmente’… Pero no soy la persona que puede decir nada oficial”.

Inspirada en el bestseller de Caroline Kepnes “You”, la primera temporada sigue la historia de Joe Goldberg ( Badgley) un sociópata pero brillante gerente de una librería que se obsesiona con una cliente, Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Pero lo iniciado como un flechazo encantador, termina convirtiéndose en una turbulenta relación mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos (y personas) que se crucen en su camino.

La temporada dos, en cambio, siguió a Goldberg hasta Los Ángeles, donde conoce a Love Quinn interpretada por Pedretti (“The Haunting Of Hill House“), una aspirante a chef que no está metida en los medios sociales como su anterior interés amoroso. James Scully y Jenna Ortega también han tienen sus papeles clave en la ficción, con Ambyr Childers promovido a la serie como regular, al igual que Carmela Zumbado. Para conocer más sobre la producción te recomendamos esta otra nota.

