Homenaje inesperado: Eminem usó una canción de Spinetta como base musical

Eminem samplea "Ámame Peteribí".

El rapero Eminem sacó un nuevo álbum hace unas horas. “Music to be murdered by” tiene 20 canciones, entre ellas se destaca “Stepdad” que rinde un curioso homenaje al ícono del rock argentino. El tema tiene como base musical a “Ámame Peteribí” de Pescado Rabioso. La canción fue incluida en el álbum “Pescado 2” de 1973.

“Peteribí” fue escrita por Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos “Black” Amaya y Carlos Cuatia. “Cuando hacemos ‘Peteribí’ en vivo, decimos que la letra es corta pero el contenido es largo. El peteribí es un árbol clasificado, como el palo borracho. Los cuerpos son árboles, las mentes son árboles insertas en la tierra, bebiendo el mar, respirando el cielo y heredando las flores”, explicó la banda en el cuadernillo junto al disco.

El homenaje del rapero ocurre en una fecha muy especial, a solo una semana del lanzamiento del álbum póstumo de Spinetta “Ya no mires atrás”, que será estrenado para el aniversario número 70 de su nacimiento. Este disco se armó del hallazgo de una carpeta digital que contenía material inédito del artista: 7 canciones grabadas entre 2008 y 2009.

Mientras tanto, Eminem, sacó este disco revolucionando las redes. A pesar de no haber hecho publicidad para su lanzamiento, ya es tendencia en Twitter. Este no fue el único homenaje del rapero. La tapa del disco es una alusión a “Music to be murdered by“, álbum de Alfred Hitchcock, en el que el director relata entre la música de Jeff Alexander.

Otro dato interesante es que el rapero ya hizo referencias al músico argentino anteriormente. Su álbum previo se llama “Kamikaze“, igual que el disco de 1982 del Flaco Spinetta. No sabemos si esto fue una coincidencia o el músico es fanático de Luis Alberto.

Fuente: NA

