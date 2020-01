El poema de Alex Caniggia a su padre

Le dedicó un "poema" a él y a su novia.

Desde que Claudio Paul Caniggia se separó de Mariana Nannis y blanqueó su romance con Sofía Bonelli, el drama familiar no paró de crecer. Charlotte y Alexander Caniggia no aprueban esta unión y se han descargado varias veces contra su padre y su novia. Hace unos días, la novia de Alex, Macarena Herrera, atacó verbalmente a Bonelli.

Al parecer, la pareja tendría intenciones de participar en el Bailando 2020. El tema es que Caniggia no está muy convencido, y, según su novia, necesitaría tomar clases de baile antes de presentarse. Mientras tanto ella sube historias de Instagram demostrando que sabe bailar, lo que despertó la burla de la novia del “Emperador”.

“¡Please, la quiero en el Bailando ya! Se le nota la desesperación. Me duele la panza de reírme con esa cara, esos movimientos y esas pisadas”, escribió Macarena mientras compartía el video de Sofía bailando “Con altura” de Rosalía y J Balvin. Más tarde la comparó con “Peter la Anguila”. Pero esta vez, el escándalo viene de parte de su novio. EL CHOLULO SE FUE DE SU CASA…CON UNA DROGADICTA Y GRASA…LA LECHE ELLA ENVASA…DE PORONGAS QUE CON LA BOCA AMASA…ESTO A EL SOLO LE PASA…..POR ESO SIEMPRE FRACASA.— ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) January 16, 2020

Alex Caniggia le dedicó un poema a su padre y a su novia. “El cholulo se fue de su casa… Con una drogadicta y grasa…”, escribió en su cuenta de Twitter. Sus seguidores no se lo tomaron muy bien. “Me caes bien pero en esta no te banco”, “Te conocen por ser el hijo de él, hablame de quién fracasó en la vida”, “Sospecho que alguien va a ser desheredado”, le respondieron algunos.

Otros se lo tomaron con humor y lo idolatraron: “Pena me dan los que de tí mal hablan. El que puede puede, y el que no, que aplauda… Gozador, ídolo!!!”, “Me hacés reír con tus locuras”, “Siempre al top! Te banco”. Por ahora no hay respuesta de parte de su padre, tampoco de Sofía. Pero seguramente el escándalo no se detenga ahora.

