Billie Eilish es reconocida en Europa

La cantante de 18 años, Billie Eilish, es reconocida mundialmente. Arrancó el 2020 en lo más alto, lanzando su propia línea de ropa sustentable y coronándose como la artista más joven en interpretar un tema para la saga de James Bond. Además disfrutó de unas vacaciones en Miami y fue confirmada para actuar en la entrega de los Premios Grammy de este año.

Como informó El Intransigente, Eilish fue anunciada como la ganadora del premio ‘Revelación del Año‘ en la ceremonia de los European Festival Awards. Desde su creación en 2009, el evento ha honrado a festivales e individuos en áreas diversas como la salud, la seguridad, la conciencia social, el pensamiento progresista y la sustentabilidad.

El álbum debut de Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, ha alcanzado el número 1 en varios países europeos – Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia – así como en los EE.UU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Lucy Dickins, que dirige la división de música de WME en el Reino Unido, ganó el premio “Agente del Año“. Su lista de clientes incluye estrellas internacionales como Adele y Mumford & Sons.

En otra parte de las noticias de Billie Eilish, la estrella fue recientemente anunciada para actuar en los premios BRIT del próximo mes en Londres el 18 de febrero, junto a Harry Styles y otra de las revelaciones de la música: Lewis Capaldi. Capaldi y el rapero Dave son los artistas más reconocidos para los premios BRIT 2020, con cuatro nominaciones cada uno.

Tanto el cantante de ‘Someone You Loved’ como el rapero de ‘Location’ están nominados en las categorías de Artista Solista Masculino del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año. En cuanto a los artistas estadounidenses, Eilish también fue nominada para un premio BRIT, donde se enfrenta a Ariana Grande, Camila Cabello Lana Del Rey y Lizzo para Artista Solista Femenina Internacional.

